Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон «О ратификации соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном».

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан смогут реализовать совместные проекты по производству и торговле чистым водородом, а также будут развивать инфраструктуру для экспорта «зелёной энергии» в Европу и другие регионы.

Документ направлен на подпись президенту Казахстана.

Как сообщил в ходе обсуждений председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев, для повышения ее эффективности предусмотрено создание сторонами специального Руководящего комитета и рабочей группы.

«Надеемся, что документ будет способствовать развитию возобновляемой энергетики в Казахстане и укреплению регионального сотрудничества в этом направлении… Стороны обязуются обеспечивать регулярный обмен данными и информировать о технических сбоях. Соглашение не распространяется на мониторинг объектов использования атомной энергии», — отметил он.