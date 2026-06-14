В казахстанском порту Курык успешно проведена операция по приему партии подводного волоконно-оптического кабеля в рамках стратегического проекта «Азербайджано-Казахстанская Морская Кабельная Система» (Azerbaijan-Kazakhstan Sea Cable System), передаёт Rail-news.kz.

Как сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», крупногабаритный и тяжеловесный груз был доставлен автоколонной из трех специализированных транспортных средств. В порту выполнены работы по приему и обработке оборудования, которое в дальнейшем будет отправлено в Азербайджан для строительства транскаспийской цифровой инфраструктуры.

Реализация проекта направлена на развитие международных телекоммуникационных коридоров, укрепление цифровой связности между Азией и Европой, а также повышение надежности и пропускной способности каналов передачи данных на евразийском пространстве.