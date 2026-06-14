Президент США Дональд Трамп отметит своё 80-летие масштабным мероприятием, включающим турнир по смешанным единоборствам UFC, который, как ожидается, пройдёт на Южной лужайке Белого дома, сообщает Associated Press.

По данным источников агентства, в рамках празднования будет организовано шоу с боями в октагоне, где участники сражаются в формате смешанных единоборств. Мероприятие должно собрать тысячи зрителей, а также представителей администрации, членов правительства и конгресса.

Сообщается, что на территории Белого дома будет установлена временная арена с освещением, звуковым оборудованием и экранами, а часть зрителей сможет наблюдать трансляцию на открытых площадках неподалёку.

Инициатива проведения турнира приурочена не только ко дню рождения, но и к более масштабной программе празднования 250-летия подписания Декларации независимости США.