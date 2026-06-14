Власти США усиливают борьбу с международными сетями так называемого «родильного туризма» и аннулируют визы лицам, причастным к визовому мошенничеству.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт в социальной сети Х.

«Нелегальные сети «родильного туризма» берут десятки тысяч долларов и инструктируют людей, как совершить визовое мошенничество, обманывая наших консульских сотрудников. Мы активно пресекаем деятельность этих мошеннических сетей, чтобы положить ей конец», — написал он.

Представитель Госдепа отметил, что участники схем «родильного туризма» зачастую оплачивают лишь часть расходов, связанных с родами в США, тогда как основная финансовая нагрузка может ложиться на американскую систему здравоохранения. По словам Пиготта, проблема носит международный характер. Подобные сети, как утверждают в Госдепартаменте, ранее были выявлены в Китае, странах Западной и Северной Африки, а также в Европе.