Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по нефтебазе в Ярославской области России и заводу «Азот» под Тулой.

«Есть хорошие результаты работы наших военных по нанесению дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Более чем в 700 километрах от государственной границы Украины, в Ярославской области России, поражен нефтяной объект, который имел значение для резервов государства-агрессора. Также украинские военные достигли целей в Тульской области России, нанеся удар по предприятию «Азот», деятельность которого связана с производством взрывчатых веществ.

Кроме того, ограничения на авиасообщение вводились в шести российских аэропортах, а воздушная тревога с вечера предыдущего дня объявлялась в 28 регионах России.

Удары также были нанесены по объектам военной логистики российских сил на временно оккупированных территориях Украины.

Украина реализует план дальнобойных ударов по России и выполняет поставленные задачи в ответ на отказ Москвы прекратить войну. Киев предлагал российскому руководству различные форматы переговоров, однако, ответом стало продолжение боевых действий и попытки расширить агрессию. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир», — говорится в заявлении Зеленского.

