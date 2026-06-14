В Ярославской области РФ после удара украинского беспилотника горит нефтебаза.

О попадании по хранилищу топлива сообщил губернатор Михаил Евраев.

Евраев также сообщил, что из-за обстрела нефтебазы перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Как пишут украинские СМИ, атакована нефтебаза «Спецторг Плюс» в Рыбинске, расположенная рядом с Ярославским НПЗ.

Кроме того, после атаки украинских беспилотников начался пожар на территорию одного из предприятий в Новомосковске Тульской области.

Как заявил губернатор Дмитрий Миляев, туда упали «обломки беспилотников».

Украинские паблики пишут, что атакован химический завод «Азот».