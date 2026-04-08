Темпы роста международного туризма в странах СНГ в два-три раза превышают среднемировые, лидерами Содружества по устойчивому развитию туризма стали Россия, Азербайджан и Беларусь.

Как передает ТАСС, об этом заявил на открытии IV Белорусско-российского туристического конгресса первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

«По итогам прошлого года международный туризм в целом вырос на 4%. На этом фоне еще более высокую динамику демонстрирует регион СНГ, где темпы роста в два-три раза превышают среднемировые. При этом абсолютным лидером по приросту является внутренний туризм. Туризм, как никакая другая отрасль, включает в себя более 50 видов экономической деятельности», — сказал Петришенко.

По его словам, в СНГ туризм является не только индустрией активного отдыха, но и важным инструментом экономической и социально-культурной интеграции.

«По итогам прошлого года Беларусь вошла в топ-3 стран СНГ по устойчивому развитию туризма, на первом месте Россия, на втором — Азербайджан», — уточнил первый замгенсека СНГ.