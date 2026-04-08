ЗАО «Бакинский метрополитен» запланировал замену эскалаторов на станции метро «Низами». Как сообщил начальник Департамента управления строительными проектами ЗАО «Бакинский метрополитен» Мамед Рзаев, структурное подразделение, занимающееся обслуживанием эскалаторов заранее рассчитывает период эксплуатации всех эскалаторов, этап начала эксплуатации, достижение этого периода. Поскольку заранее известно о достижении этого периода, ремонтные работы планируются заранее.

И хотя Рзаев не назвал конкретные сроки начала ремонтных работ, он отметил, что во время ремонта вход на станцию для пассажиров будет закрыт. В это период поезда будут ездить, не останавливаясь на станции. В будущем у станции метро «Низами» появится дополнительный выход.

По словам Рзаева, к 2030 году, после завершения строительства станции B5 по фиолетовой ветке, расположенной параллельно станции «Низами», будет проложен новый выход на станцию.

«Это две станции, которые находятся друг рядом с другом, на одной территории. B5 будет залегать под Центральным парком. Там будет проложен переход на станцию «Низами». Поэтому мы во время замены эскалаторов принимаем во внимание все эти технические нюансы, чтобы в будущем не пришлось закрывать станцию для приема пассажиров, для свободного выхода на территорию Центрального парка», — сказал Рзаев.