Словакия во главе с премьер-министром страны Робертом Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьером Словакии, передают украинские СМИ.

Зеленский также добавил, что Словакия, со своей стороны, готова делиться опытом своего вступления в Евросоюз.

“Только что говорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Нужно иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления”, — сказал президент Украины.

Он также пригласил Роберта Фицо посетить Киев. Сейчас представители Украины и Словакии работают над графиком возможной встречи Зеленского и Фицо.

“Пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком”, — подытожил президент.