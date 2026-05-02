В Объединённых Арабских Эмиратах воздушное сообщение полностью вернулось к штатному режиму после отмены временных мер предосторожности, введённых на фоне обострения ситуации между США, Израилем и Ираном.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации ОАЭ, решение о снятии ограничений было принято после комплексной оценки обстановки. Об этом передаёт Emirates News Agency.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг воздушного пространства продолжается в режиме реального времени для обеспечения максимального уровня авиационной безопасности.

Ранее в стране действовали временные ограничения для гражданской авиации в связи с ростом напряжённости в регионе Персидского залива.