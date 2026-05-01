В некоторых случаях при NFC-оплатах средства могут списываться с банковских карт не сразу, а с определённой задержкой. Это связано с принципом отложенной авторизации, применяемым в общественном транспорте.

Об этом говорится в совместном заявлении ООО «K Group» («BakıKart»), ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «BakuBus».

Отмечается, что из-за этого платежи за совершённые поездки списываются с карт не сразу, а через определённый временной интервал, и в некоторых случаях пользователям может казаться, что списания происходят последовательно или повторно. На самом деле каждая поездка обрабатывается отдельно и надлежащим образом.

В заявлении подчёркивается, что наблюдаемые сейчас случаи «последовательного списания средств» связаны с обработкой платежей за поездки, совершённые 24, 25, 26 и 27 апреля с задержкой. То есть списываемые в настоящее время суммы не относятся к текущему дню, а связаны с указанными датами использования.

Пассажирам, столкнувшимся с такими ситуациями, рекомендуется проверить историю операций по банковским картам.

Также отмечается, что система списывает средства только за фактически совершённые поездки и ни в коем случае не производит дополнительных или избыточных списаний.

Оператором проекта является «BakıKart». При возникновении вопросов пассажирам рекомендуется обращаться напрямую в компанию, где будет проведена оперативная проверка и предоставлена дополнительная информация.