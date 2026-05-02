Президент Группы Исламский банк развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасир с 4 по 8 мая совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает ИБР, визит состоится в преддверии ежегодных собраний банка, которые пройдут в Баку 16–19 июня. Основная тема предстоящего форума — «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания».

Цель поездки — укрепление многолетнего партнёрства между ИБР и Азербайджаном, а также обсуждение ключевых направлений сотрудничества перед крупным международным мероприятием.

В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными представителями Азербайджана. Кроме того, Аль-Джасир посетит ряд объектов, включая Свободную экономическую зону «Алят», Агдамский промышленный парк, Карабахский университет и образовательные учреждения в Физули.

В банке подчёркивают, что визит направлен на дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном в сфере развития, инвестиций и региональной интеграции.

Азербайджан является членом Исламского банка развития с 1992 года, его доля в капитале организации составляет 0,13%.