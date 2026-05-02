Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ был подписан сторонами еще 22 сентября 2025 года в Москве. Теперь внутригосударственные процедуры завершены, и соглашение вступает в силу.

Сотрудничество предполагает несколько ключевых направлений. Среди них — совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в области противодействия экстремизму и международному терроризму. Также стороны будут взаимодействовать в военно-научной сфере, совместно исследовать проблемы обеспечения военной безопасности.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество между военными образовательными учреждениями двух стран. Уполномоченными органами по выполнению документа определены Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.