В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая, а также в ряде регионов Азербайджана 3 и 4 мая прогнозируется усиление ветра, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 13,9–20,7 м/с, что соответствует жёлтому уровню погодной опасности.

В столице и на Абшероне будет преобладать северо-западный ветер. В других регионах страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику, а также города Мингячевир, Гянджа и Нафталан, ожидается северо-восточный ветер.

Аналогичные погодные условия прогнозируются в Геранбойском, Нефтчалинском, Сальянском, Дашкесанском, Гедабекском, Губинском, Гусарском, Хызинском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Гобустанском, Кяльбаджарском, Лачынском, Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях усиления ветра.