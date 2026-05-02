Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, крупнейший немецкий автомобильный порт, который находится в Бремерхафене, будет модернизирован за €1,35 млрд ($1,6 млрд). Средства будут направлены на усиление причалов для транспортировки военной техники, включая танки Leopard массой до 60 тонн. Проект включен в бюджет Германии на 2026 год и является частью подготовки Европы к потенциальной войне.

По данным агентства, Бундесвер не способен самостоятельно обеспечить логистику в случае войны и рассчитывает на участие частного бизнеса. К сотрудничеству готовы такие крупные компании как BLG Logistics и Fiege. Первая занимается грузоперевозками в Бремерхафене, вторая — создала отдельную структуру для работы с военными заказами, говорится в статье.

Глава компании BLG Маттиас Магнор заявил, что инвестиции стали «переломным моментом» для компании. «Мы ведем очень позитивные переговоры и надеемся начать первые значимые инвестиции уже в этом году», — сказал он.

Компания BLG составила список того, что она могла бы предложить властям в кризисной ситуации. В него вошли более 70 квалифицированных водителей танков в Бремерхафене, 1,5 тыс. железнодорожных вагонов, а также семь внутренних терминалов, которые можно использовать в качестве перевалочных пунктов для войск и техники.

Fiege в свою очередь располагает 22 тыс. сотрудниками и владеет складскими помещениями, равными по площади 600 футбольным полям. Объекты компании расположены вблизи крупных дорог, портов и аэропортов, кроме того, предприятие располагает недвижимостью и земельными участками для потенциального перепрофилирования под военные объекты.