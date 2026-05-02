Лазерная система ALKA компании Roketsan поразила дрон-камикадзе, аналогичный Shahed-136, в ходе огневых испытаний.

Отметим, что угрозы от беспилотников будут предотвращены с помощью системы направленного энергетического оружия ALKA (YESS), разработанной компанией Roketsan.

Лазерная система ALKA YESS играет важную роль в защите критически важных военных объектов и государственных учреждений от асимметричных угроз, которые очень трудно поразить обычным стрелковым оружием.

Серийное производство ALKA началось в 2023 году.