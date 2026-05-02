Сотрудничество между Нидерландами и Азербайджаном имеет перспективы расширения в сферах управления водными ресурсами, транспорта и сельского хозяйства. Об этом заявила посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Марианна де Йонг.

Дипломат подчеркнула, что обе страны изучают возможности более тесного взаимодействия и ожидают активизации партнёрства в ближайшее время.

Кроме того, посол рассказала о подготовке к предстоящей 13-ойсессии Всемирного форума городов в Баку. По её словам, Нидерланды направят на форум представительную делегацию, которую возглавит мэр Гааги.

«Мы внимательно следим за обсуждениями в рамках форума и готовимся к активному участию», — добавила дипломат.