Волк напал на местного жителя, нанеся ему тяжёлые травмы. Инцидент произошёл утром в местечке Ахахдере, входящем в административную территорию села Джар Загатальского района.

По данным, 47-летний житель села Айдын Гурбанов столкнулся с животным на приусадебном участке своего дома. Волк набросился на мужчину, причинив ему множественные травмы, передает Репорт.

Отмечается, что пострадавшего спасли пришедшие на помощь родственники. После этого он был доставлен в хирургическое отделение Загатальской центральной районной больницы.

Врачи диагностировали у мужчины множественные рванные раны. Его лечение продолжается в стационаре.