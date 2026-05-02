В отношении Армении предпринимается попытка осуществить политическую операцию с целью смены власти.

Об этом в эфире Общественного телевидения заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, говоря об отношениях с Россией.

«Если в Украине пытаются продвигать свои интересы военным путем, то в Армении происходит попытка захвата власти. Нашу демократичность они сейчас пытаются использовать против нас, говорят: у вас интернет открыт, мы в этом интернете на свои рубли купим столько рекламы, что всё будет нашим. Мы не позволим превратить Армению в «губернию», мы не будем управляться так, как управляется Беларусь», — сказал Симонян.