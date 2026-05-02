Для участия в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), что пройдет в Баку с 17 по 22 мая, зарегистрировались представители из 176 стран.

По данным Операционной компании WUF13 Азербайджана, на сегодняшний день для участия в форуме уже зарегистрировались более 20 тысяч человек со всего мира.

Это престижное мероприятие организуется в рамках тесного сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Основная цель форума — обеспечение обмена глобальным опытом в области устойчивого градостроительства, «умных городов» и инновационных городских решений.