Азербайджан продолжает оставаться одним из поставщиков газа в Европу, занимая 2,5% в общем энергобалансе ЕС. Эти показатели фиксируются на фоне рекордного импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), СПГ занимает первое место среди источников поставок газа в Европу с долей 36,2%. Далее следуют поставки из Северного моря (преимущественно норвежский газ) — 28,3%, отбор из подземных хранилищ — 21,3%, а также поставки из Северной Африки — 7,2%.

На этом фоне Европа в апреле сохранила импорт СПГ на уровне рекордных показателей прошлого года. По данным Gas Infrastructure Europe, объёмы поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,61 млрд кубометров. Это на 7% меньше, чем в марте, и практически соответствует уровню апреля 2025 года.

В целом за январь–апрель поставки СПГ в Европу превысили 50,8 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост импорта объясняется необходимостью ускоренной закачки газа в подземные хранилища в преддверии следующего отопительного сезона.