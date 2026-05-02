Импорт Турции из России в январе–апреле сократился на $3,5 млрд, или на 22,8%, заявил министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции.

«Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация», — отметил Болат.

На втором месте по сокращению импорта оказались ОАЭ — $835 млн (25,7%), далее следует Боливия — $429 млн (98,6%), а также Италия — $405 млн (7,8%) и Франция — $295 млн (6,7%).

В то же время наибольший рост импорта Турции за тот же период пришёлся на Китай — увеличение составило $1,8 млрд. Также рост поставок зафиксирован из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.