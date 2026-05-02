Объём безналичных платежей в Азербайджане в марте текущего года увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,56 млрд манатов. Об этом говорится в данных Центрального банка Азербайджана.

По данным регулятора, основная часть операций, а это 8,29 млрд манатов, пришлась на электронную коммерцию.

Через POS-терминалы было проведено транзакций на 1,267 млрд манатов, а через терминалы самообслуживания — около 2 млн манатов. С начала года доля безналичных внутренних операций по банковским картам составила 69,7% от общего объёма карточных платежей.

По состоянию на 1 апреля количество банковских карт в стране достигло 22,409 млн единиц. Это на 0,3% больше в месячном выражении, на 2% больше с начала года и на 9,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом число дебетовых карт за год выросло на 11,9% и составило 20,338 млн, тогда как количество кредитных карт снизилось на 9,1% — до 2,071 млн единиц. В марте оборот по дебетовым картам составил 13,356 млрд манатов (+40,4% в годовом выражении), а по кредитным — 714 млн манатов (+0,8%).

Также за год увеличилась платёжная инфраструктура. В стране насчитывается 3 586 банкоматов и 184 391 POS-терминалов.