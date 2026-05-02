Министерство коммерции Китая запретило соблюдение санкций США против пяти китайских нефтяных компаний из-за обвинений в покупке иранского топлива.

Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности, интересов развития, а также интересов китайских граждан. Там добавили, что американские санкции «представляют собой неправомерное экстерриториальное применение».

«Следующие санкции <…> не должны признаваться, применяться или соблюдаться», — говорится в публикации.

В конце апреля Минфин США ввел санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli за покупку иранской нефти. В министерстве отметили, что завод является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и других нефтепродуктов. По данным ведомства, с 2023 года суда «теневого флота», находящиеся под санкциями, поставили заводу более 5 млн барр. иранской сырой нефти.