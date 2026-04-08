Срок действия контракта на поставки азербайджанского газа в Сербию по интерконнектору Болгария-Сербия продлен до конца 2026 года.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По информации ведомства, 8 апреля министр финансов Азербайджана, сопредседатель азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович, находящейся с визитом в Баку.

«На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, в том числе текущее состояние и перспективы развития связей в энергетической сфере. Министр Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства, и отметил, что сотрудничество успешно развивается на основе прочной правовой базы и политического диалога на высшем уровне», — говорится в информации.

Отмечалось, что многочисленные подписанные соглашения, деятельность МПК и Совета стратегического партнерства создают благоприятную почву для расширения связей.

Касаясь основных направлений сотрудничества в энергетической сфере, министр обратил внимание на то, что поставки азербайджанского газа в Сербию через Болгаро-Сербский интерконнектор, начатые с 2023 года, являются одним из важных достижений партнерства.

«Было отмечено, что подписанный в этих рамках контракт продлен до конца 2026 года и в настоящее время осуществляются поставки газа», — говорится в информации.

В свою очередь, Джедович Ханданович подчеркнула важность укрепления эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере. Она сообщила, что соглашение, подписанное в феврале 2026 года и предусматривающее строительство газотурбинной электростанции в Сербии, внесет важный вклад в укрепление энергетической безопасности в регионе.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по направлениям расширения сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии.

Напомним, Азербайджан и Сербия накануне подписали соглашение о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш с мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Документ был подписан в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию.

Отметим, что SOCAR и Srbijagas 15 ноября 2023 года заключили договор о поставках азербайджанского газа: до 400 млн кубометров в год в 2024–2026 годах, с возможностью увеличения до 1 млрд кубометров с 2027 года.