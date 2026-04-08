7 апреля 2026 года в Минске подписано соглашение о сборке новой партии коммунальной техники — 100 единиц на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе, сообщает Trend.

Документ подписали глава Наблюдательного совета ПО ГАЗ Ханлар Фатиев и генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович. Проект реализуется в рамках поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Коммунальная техника будет производиться по заказу Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей стране.

Ранее, 2 марта 2026 года, первая партия техники была представлена президенту Азербайджана и получила высокую оценку, что стало стимулом для расширения сотрудничества и заключения нового контракта.

Как отметил Ханлар Фатиев, подписание соглашения подтверждает высокий уровень доверия и эффективное развитие партнёрства, позволяющего выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям.

Проект направлен на обновление коммунального парка страны и дальнейшее укрепление экономических связей между Азербайджаном и Беларусью.