Международная страховая и компания по управлению рисками Allianz Trade на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе улучшила страновой рейтинг Азербайджана, подняв его с уровня C1 до B1.

Об этом сообщает Allianz Trade.

Эксперты компании отмечают, что текущая геополитическая и экономическая обстановка привела к масштабной переоценке рисков неплатежей. При этом количество стран, чей рейтинг был понижен, оказалось значительно выше числа стран с повышением рейтингов.

«Мы понизили прогноз по рискам неплатежей для пяти стран — Кувейта (с В1 до В2), Катара (с ВВ1 до ВВ2), Сербии (с В2 до В3), Великобритании (с АА1 до А1) и ОАЭ (с А1 до А2), а повысили только для трех — Азербайджана, Коста-Рики (с ВВ1 до А1) и Казахстана (с С3 до С2)», — говорится в сообщении компании.

В большинстве рейтинговых систем буквы обозначают уровень надежности: A — высший уровень, B — средний, C — повышенный риск, D — дефолт или преддефолтное состояние. Понижение рейтингов обычно связано с первичными эффектами, такими как рост цен на сырье и перебои в поставках, влияющие на рентабельность, либо с внутренними проблемами, включая фискальные трудности. Наибольшие последствия второго порядка ощущают страны с «тройным дефицитом» — энергетическим, по текущему счету и бюджетным, прежде всего Украина, Иордания, Пакистан, Кения и Эфиопия, а также Гана, Египет, Шри-Ланка, Турция и Марокко.

«В Азии особое внимание уделяется Индонезии, Таиланду, Филиппинам и Тайваню. Эффекты третьего порядка становятся более заметными: темпы накопления золотовалютных резервов замедлились, а ужесточение внешнего финансирования приводит к росту премий за суверенный риск и удорожанию обслуживания долга. Особенно это касается стран, близких к зонам конфликтов, или тех, где слабые внешние резервы и политические ограничения увеличивают уязвимость — например, валовые резервы Турции сократились на 25%», — подчеркивается в сообщении.

Аналитики отмечают, что снижение рейтингов в основном затронуло экономики, наиболее уязвимые к последствиям шока в Ормузском проливе или внутренним проблемам.

«Казахстан и Азербайджан выигрывают от стабильного спроса на углеводороды и улучшения геополитического положения. В случае Азербайджана также наблюдается снижение политических рисков благодаря региональной стабилизации», — отмечают эксперты.