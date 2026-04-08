Международная ресторанная сеть Subway объявила о выходе на рынок Азербайджана.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, был подписан соответствующий мастер-франчайзинговый договор с N Sky Build.

По условиям договора, N Sky Build получила эксклюзивные права на развитие и управление сетью Subway на территории страны.

Таким образом, Азербайджан становится новой страной присутствия бренда в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Председатель N Sky Build Нури Гарагёз охарактеризовал подписание договора как долгосрочный проект. Он отметил, что запуск сети Subway в Азербайджане создаст новые рабочие места, внедрит современные стандарты управления и будет способствовать развитию сегмента общественного питания. Проект также рассматривается как вклад в развитие несырьевого сектора экономики с планируемым поэтапным расширением сети.

Напомним, что Subway представлена более чем в 37 000 точках по всему миру и является одной из крупнейших сетей ресторанов, специализирующихся на приготовлении сэндвичей. В последние годы компания активно заключает мастер-франчайзинговые соглашения в странах региона EMEA.

Выход Subway на азербайджанский рынок усилит конкуренцию в сегменте быстрого обслуживания и демонстрирует растущий интерес международных брендов к стране.