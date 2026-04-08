В Азербайджане будет разработан проект порядка составления процессуальных документов в электронном виде, их электронной регистрации и электронного документооборота в рамках уголовного судопроизводства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерство юстиции Азербайджана совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана, Министерством экономики Азербайджана, Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Государственным таможенным комитетом Азербайджана, Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, Службой государственной безопасности Азербайджана, Государственной пограничной службой Азербайджана, Верховным судом Азербайджана и Генепрокуратурой Азербайджана, а также с другими заинтересованными государственными органами, должно подготовить соответствующий проект и представить его в Кабинет министров в течение двух месяцев.

Распоряжение вступило в силу 7 апреля.

Отметим, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, порядок составления процессуальных документов в электронном виде, их регистрации и электронного оборота определяется органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти.