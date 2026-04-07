Железнодорожный мост на трассе Тебриз–Зенджан на северо-западе Ирана подвергся удару, сообщает агентство YJC со ссылкой на местные власти. Информация о пострадавших не приводится.

По поступающим сообщениям, в ходе массированных атак США и Израиля по Ирану были поражены мосты, железнодорожные пути и автомагистрали в разных регионах страны. Также сообщается о повреждении железнодорожного путей в городе Кередж (Иран).

Ранее власти Ирана приостановили железнодорожное сообщение в Мешхеде в качестве меры предосторожности. Сообщается, что часть атак на транспортную инфраструктуру уже завершена.