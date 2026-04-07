После обнаружения взрывчатки возле газопровода, поставляющего природный газ из России в Турцию и далее в Европу, эти две страны вместе с Венгрией и Сербией договорились усилить его защиту. Вопрос — кем, с какой целью и при чьем «стыдливом молчании» заказан подрыв трубопровода, и какой политико-экономический эффект ожидался от террористического акта аккурат к парламентским выборам в Венгрии.

Приблизительно за неделю до парламентских выборов в Венгрии у газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии, по которому природный газ поступает в Венгрию и часть европейских стран, обнаружено мощное взрывное устройство. Подозреваемым в причастности к диверсии на газопроводе «Турецкий поток» директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич назвал «лицо из группы мигрантов с военной подготовкой».

Srbija Danas со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича информирует, что армия и полиция нашли два рюкзака со взрывчаткой в районе села Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ по «Турецкому потоку» в Сербию и Венгрию. Йованич добавил, что взрывчатое вещество было «отдельно и герметично упаковано»: «Также видны колпачки детонатора, отдельно подготовленные и упакованные для транспортировки, детонирующий шнур, инструменты и оборудование для сборки взрывчатки и для совершения диверсии».

Шеф Военного агентства безопасности, кроме того, сообщил, что по маркировке на взрывчатке — «профессиональной и очень мощной» — видно: «Ее производитель — США». Однако в сербской разведке считают, что производство взрывчатки в США не означает, что они являются заказчиком и исполнителем диверсии, поскольку это не входит в интересы Вашингтона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан срочно созвал заседание Совбеза: для его страны «Турецкий поток» — важнейшая энергетическая артерия, по которой она получает 60% импортируемого газа. Турция, Россия, Венгрия и Словакия безотлагательно договорились об усилении контроля над «Турецким потоком» и координации соответствующих действий. Уже известно — от Орбана, что защита газопровода в Венгрии возложена на армию.

Отметим, что если «Турецкий поток» рванет на европейской территории, без энергоресурсов останутся не только Сербия и Венгрия, но и Северная Македония и Босния. Да и вообще к прорехам в энергетической безопасности добавилась бы еще одна, и весьма обширная: в прошлом году по газопроводу Россия поставила Европе свыше 18 млрд кубометров газа. И вопрос, чем его на фоне военно-политической турбулентности на Ближнем Востоке можно заменить, остается открытым.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто практически прямо указал на страну, заинтересованную, по его мнению, в подрыве газопровода. «Украинцы ранее взорвали газопровод «Северный поток». После взрыва долго говорили, что это сделали русские, что было полностью нелогично — зачем русским взрывать свой же газопровод? За последние недели украинцы десятками дронов атаковали проходящую по России часть «Турецкого потока». А теперь еще и предотвращенный сербами теракт и попытка диверсии», — заявил он.

А Орбан акцентировал внимание на том, что «Украина много лет работает над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей». Он напомнил, что помимо взрыва «Северного потока», Киев перекрыл трубопровод «Дружба», «подвергнув Венгрию нефтяной блокаде». Амбиции Украины, сказал он, представляют угрозу для Венгрии и ее энергетической безопасности.

Киев же опроверг свою причастность к инциденту. «Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии», — написал в соцсети X официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Заметим, что об опасности терактов на «Турецком потоке» предупреждал руководитель канцелярии Орбана Гергей Гуйяш, пояснивший, что нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» будет воспринято как атака на весь блок НАТО. Еще зимой о готовящихся на трубопроводе диверсиях предупреждал и президент России Владимир Путин. И уже в начале этого месяца «Газпром» сообщал о попытке удара беспилотников по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей транспортировку газа по «Турецкому потоку». Собственно, станция эта не раз подвергалась атакам дронов ВСУ.

А что же Евросоюз? Он молчит, несмотря на то, что диверсионная активность развернулась на территории Европы. Говорить о том, что Украина действовала в сговоре с Брюсселем, — явно преждевременно, однако его молчание «стыдливо кричит». Уж не потому ли, что ЕС поставил своей долгосрочной целью полное прекращение поставок российского газа в Европу? И не потому ли, что не скрывает своего желания наказать Сербию за ее «неправильную» внешнюю политику, не совпадающую с хотелками Брюсселя? И, главное, «приятно» болезненно дать по носу Венгрии и лично Орбану в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране 12 апреля.

К ним мы еще вернемся. Здесь же напомним, что столица ЕС в бешенстве от «чрезмерной» независимости от нее Будапешта, который сорвал предоставление Евросоюзом 90 млрд долларов Украине; не согласен с миграционной политикой Брюсселя; отстаивает свои традиционные ценности; подает «дурной пример» другим европейским странам в контексте «преступных» взаимоотношений с Россией, включая несогласие с санкционной политикой ЕС против нее.

О выборах. Ни для кого не является откровением, что Киев и лично Зеленский (кстати, угрожавший Орбану физической расправой), а также Брюссель открыто поддерживают политических противников Орбана из оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петра Мадьяра. По предварительным данным, его политическая сила и партия Орбана имеют практически равные шансы на победу, и тут, вероятно, на преумножение электората Мадьяра все же оказало влияние вмешательство в выборы Киева и Брюсселя. Ну а попытка подрыва «Турецкого потока» может нагнать страху на венгров приблизительно по такой логике: если Орбан останется у власти и продолжит гнуть свою линию в отношениях с Брюсселем и Украиной, делать акцент на суверенитете, то гарантий безопасности у страны не будет. Это, так сказать, из серии обывательских рассуждений.

Тем временем Мадьяр усомнился в правдивости заявлений Орбана о готовящейся диверсии на «Турецком потоке» и обвинил его в «нагнетании паники» с помощью «российских советников» в электоральных целях. «У венгров есть все основания опасаться, что уходящий премьер-министр, следуя советам российских агентов, пытается вселить страх в свой собственный народ посредством операций под ложным флагом», — заявил он. И подчеркнул, что у Орбана не получится «сорвать выборы», хотя никаких предпосылок к «срыву» избирательного процесса со стороны премьер-министра не наблюдалось. Но Мадьяр настаивает на том, что «Он (Орбан) не сможет помешать миллионам венгров положить конец самым коррумпированным двум десятилетиям в истории нашей страны».

Словом, Орбан стал «опасным» с того момента, как посмел дать отпор Брюсселю и отказался «ублажать» Украину, включая финансово. И попытка мультиинтересов к диверсии вполне могла быть приурочена к предстоящим парламентским выборам в Венгрии.

И далеко не праздным видится вопрос, сумеют ли Венгрия, Сербия, Россия и Турция обеспечить полный контроль и защиту «Турецкого потока» со всей его инфраструктурой и на всех его «ветках» — наземно ли, при помощи авиации или с задействованием комплексных мер антитеррористической деятельности.

И тут, пожалуй, самая важная роль принадлежит Турции, уже закрепившей за собой статус газового хаба и «передатчика» углеводородов в Европу. Любой подрыв связанной с ней инфраструктуры, а тем более диверсионный, бьет по ее финансовым, национальным, политическим и репутационным интересам. А это далеко не та страна, которая позволит кому бы то ни было диктовать ей условия, шантажировать, саботировать и «учить жить». И в данном случае ей брошен именно такой вызов.