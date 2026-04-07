Делегация Национального банка Грузии осуществила рабочий визит в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью обмена опытом.

Как сообщили в ЦБА, в рамках визита прошли встречи, посвящённые деятельности по обеспечению финансовой стабильности, формированию макропруденциальной политики, а также оценке финансовой стабильности домохозяйств, нефинансового сектора и рынка недвижимости.

В ходе обсуждений стороны обменялись опытом по проведению стресс-тестов, включая организацию климатических стресс-тестов для физических и переходных рисков.