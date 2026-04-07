Президент США Дональд Трамп направил Ирану предложение о разрешении конфликта через посредничество пяти стран и восьми разведывательных агентств, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в Тегеране.

Согласно информации, в предложении США предусмотрена замена спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа на вице-президента Джей Ди Вэнса. Решение о замене связано с тем, что Уиткофф считается слишком близким к окружению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник отметил, что Трамп не готов признать «стратегический провал» и за последние сутки американские власти «обращались за помощью» ко всем странам, имеющим доверительные связи с Ираном. По его словам, США опасаются резкого роста цен на топливо, который может начаться уже на следующей неделе, и не готовы мириться с таким риском.