Сотрудники Гарадагского районного отделения полиции провели серию операций против незаконного оборота наркотических веществ.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в ходе мероприятий были задержаны подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков: 33-летний Мамедали Мамедов, 33-летний Орхан Мехтиев, 31-летний Элмар Мехтизаде, 35-летний Вагиф Керимов и 32-летний Парвин Оруджев.

У задержанных было изъято 70 кг 875 г марихуаны с добавлением психотропных веществ. По данным следствия, они вступили в преступные связи с гражданами Ирана, с целью получения прибыли и распределения наркотиков по различным адресам в приграничных районах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, задержанным судом избрана мера пресечения в виде ареста.