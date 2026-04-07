Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели проверку в банкетном зале «Ağ Saray», принадлежащем Али Агаеву, расположенном на улице Физули в Лянкярани.

Как сообщает пресс-служба Агентства, во время проверки были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов.

В частности, на мероприятии использовались алкогольные напитки под брендом «Organic Ultra», произведённые незарегистрированным производителем и с нарушением требований к маркировке. Их использование было предотвращено.

По данному факту составлен административный протокол, образцы продукции изъяты и направлены на лабораторные исследования.

Использование данных напитков ограничено, проверка продолжается.