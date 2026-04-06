Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц Xalq Bank и Yapı Kredi Bank Azərbaycan.

Как сообщили в ЦБА, в обоих банках были нарушены требования «Правил о форме, содержании и представлении пруденциальных отчетов, составляемых банками и местными филиалами иностранных банков».

В результате, на основании требований статьи 47 Закона «О банках», в соответствии со статьей 439.2 КоАП, каждый из должностных лиц банка оштрафован на 1,5 тыс. манатов.

«Нарушения в форме отчетности не представляют угрозы финансовой стабильности банков», — заявили в ЦБА.