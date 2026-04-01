Цены на газ в Евросоюзе выросли на 70%, на нефть на 60% с начала операции США и Израиля против Ирана, дополнительные расходы ЕС на закупки ресурсов составили €14 млрд, поэтому ЕС должен ускорить переход к зеленой энергетике.

Как передает ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС.

«Мы не должны думать, что кризис будет краткосрочным, это не так. С начала марта цены на газ в Европе выросли на 70%, цены на нефть — на 60%, дополнительные расходы на энергоресурсы составили €14 млрд. Цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если мир с Ираном будет подписан завтра, поскольку инфраструктура региона разрушена», — сказал он.

Йоргенсен в связи с этим призвал принять «скоординированные меры» и «придерживаться долгосрочной стратегии Еврокомиссии, которая связана с полным отказом от ископаемого топлива» путем замены его на альтернативные источники энергии.