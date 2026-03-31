Сегодня в Каире в рамках 9-й Египетской международной энергетической конференции и выставки (EGYPS 2026) между компанией SOCAR Trading и Государственной нефтяной корпорацией Египта (EGPC) было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали главный исполнительный директор SOCAR Trading Натиг Мустафаев и исполнительный директор EGPC Салах Абдель Керим.

В интервью корреспонденту агентства Н. Мустафаев сообщил, что SOCAR сотрудничает с Египтом уже 15 лет: «Это рамочное соглашение создаст условия для дальнейшего расширения нашего сотрудничества. Наши инвестиционные и торговые возможности в различных сферах возрастут».

В свою очередь, С. Абдель Керим поздравил SOCAR по случаю подписания соглашения. Он отметил, что данный документ еще больше упростит доступ нефтегазовой продукции SOCAR на египетский рынок: «Египет — большой и перспективный рынок. Мы рады деятельности SOCAR здесь и хотели бы, чтобы компания не ограничивалась только поставками сырой нефти, но и принимала активное участие в сферах разведки и добычи в Египте».

С. Абдель Керим добавил, что между Азербайджаном и Египтом существует тесное сотрудничество на уровне глав государств и соответствующих структур, и его страна заинтересована в дальнейшем углублении этих связей в нефтегазовом секторе.

В церемонии подписания принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.