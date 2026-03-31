Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пригрозил нанесением ударов по американским компаниям в ответ на гибель иранских граждан в результате атак.

Об этом говорится в заявлении КСИР.

Согласно информации, США и их союзники проигнорировали предупреждения Тегерана о необходимости прекращения подобных действий. В КСИР утверждают, что ключевую роль в планировании и отслеживании целей играют американские компании в сфере информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта, в связи с чем они могут стать законными целями.

В числе компаний, упомянутых в заявлении, Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42 и Boeing.

КСИР заявил, что с 1 апреля, указанные структуры могут подвергаться ответным действиям в случае новых инцидентов на территории Ирана.