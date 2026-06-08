Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты парламентских выборов в Армении вызывают вопросы с точки зрения свободы волеизъявления и усиливают раскол в армянском обществе.

Как отметил Слуцкий в интервью ТАСС, победа партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении вызывает вопросы с точки зрения свободы волеизъявления, и результаты могут быть «натянуты».

По словам Слуцкого, выборы во многом стали голосованием за внешнеполитический курс страны, включая вопросы евроинтеграции и отношений с ЕАЭС. Он также обратил внимание, что одной из первых Пашиняна с победой поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его мнению, если Пашинян позволит реализовать на базе Армении проект «анти-Россия», Ереван «наступит на украинские грабли».