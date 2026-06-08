Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что трехглавая партия войны потерпела поражение.

«Народ Республики Армения своим голосом встал на защиту государства, независимости, будущего, мира, Республики Армения», — заявил Пашинян после оглашения итогов выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении после подсчета 100% бюллетеней, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей и уверенно заняла первое место.

Второй результат показал блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвел Карапетян, набравший 23,29% голосов.

На третьем месте оказался альянс «Армения», возглавляемый бывшим президентом Армении Роберт Кочарян, с результатом 9,94%.