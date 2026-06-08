Открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было разослано по всему миру и показывает, что Украина «не заинтересована в переговорах». Так послание Зеленского оценил глава МИД России Сергей Лавров.

«Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого «письма» Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», — заявил дипломат.

Он добавил, что российский лидер оценивает это письмо как фактический отказ Украины от переговоров.