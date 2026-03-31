В Баку и пригородных поселках в результате непрекращающихся дождей, продолжавшихся несколько дней, на ряде территорий зафиксированы случаи подтопления.

Как сообщили «Гафгазинфо» в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в большинстве мест скопившаяся вода уже отведена, однако на отдельных участках работы продолжаются.

В связи с текущей ситуацией в районные исполнительные органы поступили обращения от жителей. На основании этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были проведены эвакуационные мероприятия.

В настоящее время в поселках указанных районов продолжаются работы по откачке воды с использованием специальной техники.

Кроме того, жители некоторых домов, находящихся в опасной зоне, временно размещены в гостиницах.