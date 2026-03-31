Семьям сапёров, погибших при разминировании в результате взрыва боеприпасов или скончавшихся от полученных травм, учреждена стипендия Президента Азербайджана.
Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, размер ежемесячной выплаты установлен в 700 манатов.
Стипендия будет выплачиваться следующим членам семьи погибшего сапёра (с разделением суммы поровну между ними):
супруге и родителям;
детям до 18 лет (а обучающимся в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях — до окончания учёбы, но не более чем до 23 лет), а также детям старше 18 лет с инвалидностью;
братьям и сёстрам, воспитывающимся в детских домах;
дедушкам и бабушкам при отсутствии других близких родственников первой очереди.
Выплаты будут осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения за счёт средств государственного бюджета.
Отмечается, что стипендия распространяется также на семьи сапёров, погибших ранее, и будет выплачиваться начиная с момента вступления указа в силу.