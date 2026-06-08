В рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы начинается реализация масштабного проекта на улице Тебриз.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, в рамках проекта около станции метро «Нариман Нариманов» с учетом пешеходного и транспортного потока будет создан небольшой пересадочный центр для автобусов, организованы новые пешеходные переходы и сформирована непрерывная пешеходная среда.

Предусмотрены меры по более удобному регулированию пешеходных потоков, расширению тротуаров и улучшению условий передвижения.

Кроме того, рядом с Бакинским конгресс-центром планируется организовать безопасные пешеходные переходы, создать буферную зеленую зону из деревьев и оборудовать парковочное пространство, что должно повысить привлекательность территории.