Фермер из Физули терпит убытки из-за отсутствия спроса на сельхозпродукцию. На сегодняшний день на складах пропадает около 350 тонн лука, которые не удаётся реализовать ни на внутреннем рынке, ни за рубежом, поделился с Minval сельский предприниматель Эмин Аббасов.

Фермерское хозяйство Аббасова расположено на территории между Физули и Бейлаганом. Фермер отметил, что продукция хранится как в складских помещениях, так и в специальных хранилищах, однако покупатели не проявляют никакого интереса к луку.

«Даже за копейки не хотят брать мешок лука. Все дело в закрытых сухопутных границах. В этом году практически не было транспортировок. Если раньше наш товар поставлялся в Россию, Грузию, Украину, то в этом году лук экспортировали лишь в Грузию, да и то в небольших объемах. Но в прошлом году я продавал мешок лука за 18 манатов. Мешок вмещает около 30-28 кг», — сказал фермер.

Аббасов отметил, что он — не единственный фермер, кто терпит убытки. В таком же положении оказались земледельцы Товузского, Агдамского Бардинского районов. Сотни предпринимателей оказались в плачевном состоянии с крупными долгами на руках.

Сам Аббасов признался что, чтобы вырастить урожай, взял в долг 70 тыс. манатов, а также кредит в банке в размере 11 тыс.: «Вероятнее всего, я уже не смогу выплатить долг, а человек, которому я задолжал, подаст на меня в суд. Я в июле прошлого года заключил долговой договор с родственником».

Аббасов подчеркнул, что на фоне отсутствия продаж и наличия кредитных обязательств ситуация становится крайне тяжёлой. Он выразил надежду, что в ближайшее время появятся возможности для реализации продукции, иначе убытки могут стать ещё более значительными. Тем более что лук стал прорастать. Местные же жители не хотят брать лук даже для рассады.