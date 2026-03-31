Президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что хочет завершить конфликт с Ираном, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым», – говорится в публикации.

По словам одного из источников, США пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство через Ормузский пролив нарушат график шестинедельной операции против Ирана.

В СМИ добавили, что Трамп решил сосредоточиться на основных целях конфликта – подавлении ВМС Ирана и уничтожении запасов иранских ракет. После этого американский лидер хочет прекратить боевые действия и добиваться возобновления судоходства дипломатическим путем.