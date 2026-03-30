Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) нанес удары по местам дислокации американских и израильских военнослужащих и расположения техники.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-служба КСИР.

«Военнослужащие ВМС КСИР сегодня утром в результате тщательно проведенных разведывательных и боевых операций нанесли стремительные и сокрушительные удары, уничтожив четыре пункта сосредоточения командного состава и объекты инфраструктуры американских и сионистских противников», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что упомянутые цели находились на Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.