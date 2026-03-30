Президент Хорватии Зоран Миланович принял решение отменить запланированный на май текущего года региональный саммит процесса Брдо-Бриони, сославшись на невозможность визита президента Сербии Александара Вучича в страну.

Как передает ТАСС, об этом сообщила канцелярия хорватского лидера.

«Политические заявления и действия президента Республики Сербия Александара Вучича, которым мы были свидетелями в последние дни и недели, полностью противоречат целям процесса Брдо-Бриони, подрывают межгосударственные отношения и угрожают миру и стабильности в регионе Юго-Восточной Европы. Президент Республики Хорватия Зоран Миланович считает, что в таких условиях отсутствуют необходимые предпосылки и приезд президента Республики Сербия Александара Вучича в Республику Хорватия невозможен», — говорится в заявлении.

«В качестве сопредседателя процесса Брдо-Бриони президент Миланович принял решение отменить запланированную встречу в Хорватии, о чем были уведомлены главы государств, которые должны были принять участие во встрече. Следующая встреча глав государств в рамках процесса Брдо-Бриони состоится, когда для этого будут созданы условия», — уточнили в канцелярии.