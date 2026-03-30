Иран призывает ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт к добрососедству и недопущению дальнейшего использования их территорий против Тегерана.

Как передает ТАСС, об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совбезу всемирной организации.

«Исламская Республика Иран заявляет решительный и категорический протест против вышеупомянутых незаконных действий и настоятельно требует от Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта соблюдать принципы добрососедства и предотвращать дальнейшее использование своих территорий против Исламской Республики Иран», — приводит фрагмент письма агентство IRNA.